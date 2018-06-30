Застряглих у Тунісі туристів пообіцяли повернути в Україну за два дні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У понеділок, 2 липня, туристична компанія поверне із Тунісу в Україну всіх туристів, які там вимушено перебувають уже кілька днів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила туристична компанія "Оазис Тревел Україна", передає УНН.
"У результаті переговорів керівництва нашої компанії з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та компанією "Авіакомпанія Браво" було досягнуто згоди про те, що в понеділок, 2 липня 2018 року будуть виконані 5 рейсів маршрутом Туніс - Україна з метою повернення туристів, які перебувають в Тунісі", - повідомили у компанії.
При цьому туристам, які перебувають в Тунісі і очікують вильоту в Україну, пообіцяли проживання в готелях Тунісу за рахунок компанії до моменту вильоту.
Також у туркомпанії пообіцяли, що нададуть інформацію про розклад рейсів додатково.
При цьому міністр інфраструктури Володимир Омелян підтвердив домовленості: "За підсумками досягнутих домовленостей, "Авіакомпанія Браво" за власний кошт забере і відвезе в понеділок, 2 липня, всіх відпочивальників додому. Туроператор "Оазис Тревел" за власний кошт повинен розмістити всіх українців в готелях Тунісу до понеділка".
При цьому міністр зазначив, що "вже вивезли більше 650 людей, ще 800 заберуть у понеділок".
З його слів, ситуація, що виникла, зумовлена "значною заборгованістю туроператора перед авіакомпанією".
"Після переговорів за участю двох міністерств та Державіаслужби "Авіакомпанія Браво" погодилася взяти на себе витрати, пов'язані з поверненням українців додому, після чого вони повинні бути відшкодовані туроператором", - додав він.
Нагадаємо, українські туристи не змогли повернутись з Тунісу додому.
Після інциденту у Міністерстві закордонних справ закликали українців ретельно планувати свої подорожі за кордон та уважно обирати туроператора.