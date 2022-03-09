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Из сел Волновахского района спасены около 150 жителей

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Полиция эвакуировала из-под бомбежек около 150 жителей сел Волновахского района. Об этом информирует пресс-служба полиции Донецкой области, пишет УНН.

Цитата

“Вместе с представителями Донецкой областной военной администрации и ГСЧС полицейские организовали безопасный выезд для людей, которые находились под обстрелами российской армии. Спасено около 150 жителей”, - сообщили в полиции.

Детали

Отмечается, что во время эвакуации предпочтение отдается женщинам с детьми, пожилым людям, людям с инвалидностью и раненым.

Многие люди потеряли свои дома, которые полностью разрушены в результате обстрелов оккупантов.

По данным полиции, жителей забрали из пункта сбора, куда они добрались самостоятельно. Также во всех поселках полиция подбирала людей, которые стремились покинуть зону обстрелов. Полиция пытается спасти жизни как можно большего количества людей.

"Сейчас эвакуированные в безопасности. Продолжается их размещение и обеспечение вещами первой необходимости. Спасенных расселяют как в Донецкой области, так и организуют их доставку в другие регионы Украины”, - информируют в пресс-службе.

Добавим

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установление режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:

Энергодар - Запорожье
Сумы - Полтава
Изюм - Лозовая
Мариуполь - Запорожье
Волноваха - Покровск
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.

В то же время, эвакуация из Бучи и Гостомеля была сорвана из-за невозможности договориться с оккупантами.

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