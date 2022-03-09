Евакуацію з Бучі і Гостомеля остаточно зірвано – міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Евакуацію з Бучі і Гостомеля 9 березня остаточно зірвано через неможливість домовитись з окупантами. Про це повідомляє Бучанська міська рада у Facebook, пише УНН.
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“Евакуацію зірвано! Із Бучі і Гостомеля сьогодні неможливо евакуювати мешканців.
Домовитися з окупантами так і не вдалося: 50 автобусів залишаються заблокованими”, - повідомили у міськраді.
Деталі
Зазначається, що з Ворзеля евакуація триває: вже друге рятівне коло зробили водії і перевозять жителів у Київ.
Про можливість евакуюватися найближчими днями місцева влада пообіцяла повідомити оперативно.
Додамо
Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
Енергодар - Запоріжжя
Суми – Полтава
Ізюм - Лозова
Маріуполь - Запоріжжя
Волноваха - Покровськ
Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.