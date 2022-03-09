Эвакуация из Бучи и Гостомеля окончательно сорвана - горсовет

Цитата

“Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными”, - сообщили в горсовете.

Детали

Отмечается, что из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг сделали водители и перевозят жителей в Киев.

О возможности эвакуироваться в ближайшие дни местные власти пообещали сообщить оперативно.

Добавим

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установлении режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:

Энергодар - Запорожье

Сумы - Полтава

Изюм - Лозовая

Мариуполь - Запорожье

Волноваха - Покровск

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.