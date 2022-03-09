Эвакуация из Бучи и Гостомеля окончательно сорвана - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Эвакуация из Бучи и Гостомеля 9 марта окончательно сорвана из-за невозможности договориться с оккупантами. Об этом сообщает Бучанский городской совет в Facebook, пишет УНН.
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“Эвакуация сорвана! Из Бучи и Гостомеля сегодня невозможно эвакуировать жителей. Договориться с оккупантами так и не удалось: 50 автобусов остаются заблокированными”, - сообщили в горсовете.
Детали
Отмечается, что из Ворзеля эвакуация продолжается: уже второй спасательный круг сделали водители и перевозят жителей в Киев.
О возможности эвакуироваться в ближайшие дни местные власти пообещали сообщить оперативно.
Добавим
Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидалось установлении режима тишины для гуманитарных коридоров для эвакуации по маршрутам:
Энергодар - Запорожье
Сумы - Полтава
Изюм - Лозовая
Мариуполь - Запорожье
Волноваха - Покровск
Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев.