Верещук розповіла про відкриття нових гуманітарних коридорів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Сьогодні, 9 березня, відбулося відкриття гуманітарних коридорів за кількома напрямками. Про це під час брифінгу заявила віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, пише УНН.
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«Сьогодні з 9 години ранку введено режим припинення вогню на наступних маршрутах: Енергодар — Запоріжжя, Суми — Полтава, Маріуполь — Запоріжжя, Волноваха — Покровськ, Ізюм — Лозова. Ворзель, Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ», - уточнила вона.
Верещук нагадала, що РФ взяла на себе зобов’язання припинити вогонь сьогодні, 9 березня, з 9 години ранку до 9 години вечора за вказаними вище маршрутами.
«У нас є негативний досвід, коли взяті на себе зобов’язання не спрацьовували. Це напрямок Маріуполь - Запоріжжя, а також Волноваха - Покровськ.
До мене звертаються мешканці Волновахи і дуже просять, аби сьогодні обіцянка РФ була виконана, і люди могли покинути місця, де вони укриваються від вогню», - додала міністр.
Також Верещук розповіла про план евакуації дітей та персоналу із будинку «Малятко», що у Ворзелі. Станом на зараз там перебуває 55 дітей і 25 осіб персоналу.
«Це окрема спецоперація, яка буде проводитися по евакуації цього дитячого будинку», - поінформувала вона.