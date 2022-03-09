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Верещук рассказала об открытии новых гуманитарных коридоров

Верещук рассказала об открытии новых гуманитарных коридоров

Киев • УНН

 • 83915 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Сегодня, 9 марта, состоялось открытие гуманитарных коридоров по нескольким направлениям. Об этом во время брифинга заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня с 9 часов утра введен режим прекращения огня на следующих маршрутах: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая. Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев", - уточнила она.

Верещук напомнила, что РФ взяла на себя обязательство прекратить огонь сегодня, 9 марта, с 9 часов утра до 9 часов вечера по указанным выше маршрутам.

"У нас есть негативный опыт, когда взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь - Запорожье, а также Волноваха - Покровск.

Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено, и люди могли покинуть места, где они укрываются от огня", - добавила министр.

Также Верещук рассказала о плане эвакуации детей и персонала из дома "Малятко", что в Ворзеле. По состоянию на сейчас там находятся 55 детей и 25 человек персонала.

"Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома", - проинформировала она.

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