Верещук рассказала об открытии новых гуманитарных коридоров

Цитата

"Сегодня с 9 часов утра введен режим прекращения огня на следующих маршрутах: Энергодар — Запорожье, Сумы — Полтава, Мариуполь — Запорожье, Волноваха — Покровск, Изюм — Лозовая. Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель — Киев", - уточнила она.

Верещук напомнила, что РФ взяла на себя обязательство прекратить огонь сегодня, 9 марта, с 9 часов утра до 9 часов вечера по указанным выше маршрутам.

"У нас есть негативный опыт, когда взятые на себя обязательства не срабатывали. Это направление Мариуполь - Запорожье, а также Волноваха - Покровск.

Ко мне обращаются жители Волновахи и очень просят, чтобы сегодня обещание РФ было выполнено, и люди могли покинуть места, где они укрываются от огня", - добавила министр.

Также Верещук рассказала о плане эвакуации детей и персонала из дома "Малятко", что в Ворзеле. По состоянию на сейчас там находятся 55 детей и 25 человек персонала.

"Это отдельная спецоперация, которая будет проводиться по эвакуации этого детского дома", - проинформировала она.