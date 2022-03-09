З сіл Волноваського району врятовано близько 150 мешканців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Поліція евакуювала з-під бомбардувань близько 150 мешканців сіл Волноваського району. Про це інформує пресслужба поліції Донеччини, пише УНН.
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“Разом з представниками Донецької обласної військової адміністрації та ДСНС поліцейські організували безпечний виїзд для людей, які перебували під обстрілами російської армії. Врятовано близько 150 мешканців”, - повідомили в поліції.
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Зазначається, що під час евакуації перевага надається жінкам з дітьми, літнім людям, людям з інвалідністю та пораненим.
Багато людей втратили свої домівки, які вщент зруйновані внаслідок обстрілів окупантів.
За даними поліції, мешканців забрали з пункту збору, куди вони дісталися самотужки. Також у всіх селищах поліція підбирала людей, які прагнули залишити зону обстрілів. Поліція намагається врятувати життя якнайбільшої кількості людей.
“Наразі евакуйовані у безпеці. Триває їх розміщення та забезпечення речами першої необхідності. Врятованих розселяють як на Донеччині, так і організують їх доправлення до інших регіонів України”, - інформують у пресслужбі.
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Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікувалось встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
Енергодар - Запоріжжя
Суми – Полтава
Ізюм - Лозова
Маріуполь - Запоріжжя
Волноваха - Покровськ
Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ.
Водночас, евакуацію з Бучі і Гостомеля було зірвано через неможливість домовитись з окупантами.