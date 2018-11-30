С января контроллеры выйдут на проверки производителей продуктов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В 2019 году операторов рынка пищевой продукции будут проверять без предупреждения. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
"Меры государственного контроля в 2019 году будут осуществляются без предупреждения (уведомления) оператора рынка, кроме аудита и других случаев, когда такое предупреждение является необходимым условием обеспечения эффективности государственного контроля", - говорится в сообщении.
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При этом, операторов рынка будут предупреждать об аудите постоянно действующих процедур, основанных на принципах НАССР.
"Не позднее чем за три рабочих дня до осуществления такого мероприятия", - рассказали контролеры.
Напомним, в этом году специалисты Госпродпотребслужбы констатировали рост количества массовых отравлений, как в учреждениях общественного питания, так и в результате употребления продуктов приобретенных в магазинах.
Неутешительную статистику отравлений зафиксировали и в учебных заведениях.
Эксперты считают, что причина ухудшения качества продуктов питания в длительном действии моратория на проверки производителей.