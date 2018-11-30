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З січня контролери вийдуть на перевірки виробників продуктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. У 2019 році операторів ринку харчової продукції будуть перевіряти без попередження. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.

"Заходи державного контролю у 2019 році будуть здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю", - йдеться у повідомленні.

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При цьому, операторів ринку попереджатимуть про аудит постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР.

"Не пізніше ніж за три робочі дні до здійснення такого заходу", - розповіли контролери.

Нагадаємо, цього року фахівці Держпродспоживслужби констатували ріст кількості масових отруєнь, як у закладах громадського харчування, так і внаслідок вживання продуктів придбаних у магазинах.

Невтішну статистику отруєнь зафіксували й в навчальних закладах.

Експерти вважають, що причина погіршення якості продуктів харчування у тривалій дії мораторію на перевірки виробників.

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