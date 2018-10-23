Из России в Украину родня пыталась переправить мертвую женщину, выдавая ее за живую
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. К вечеру в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области родня пыталась переместить через границу из России мертвую женщину, выдавая ее за живую. Об этом сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Чрезвычайно интересная ситуация случилась вечером в пункте пропуска "Гоптовка" на Харьковской области. Родня пыталась переместить через границу из России труп женщины, выдавая ее за живую ... ", - написал Слободян.
По его словам, около 17.30 в пункт пропуска Гоптовка в Харьковской области на въезд в Украину прибыл автомобиль Форд российской регистрации под управлением гражданина РФ.
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"В качестве пассажира в автомобиле находился гражданин Украины, сын водителя. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье правоохранители обнаружили труп женщины, которая была посажена и пристегнута ремнем безопасности как живой человек. Уже потом после обнаружения трупа, водитель, который оказался мужем умершей женщины, предоставил пограничникам свидетельство о смерти от 22 октября, выданное компетентными органами РФ", - говорится в сообщении.
По словам правонарушителей, они пытались переместить на территорию Украины труп своей родственницы под видом пассажирки с целью захоронения в Запорожской области, отметил Слободян.
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"Российские правоохранители, которые несут службу в смежном Гоптовке пункте пропуска "Нехотеевка" в свою очередь, не увидели в перемещении трупа таким образом ничего удивительного, и после всех контрольных операций выпустили транспортное средство с территории РФ", - добавил представитель Госпогранслужбы.
Сейчас продолжаются следственные действия, направлено уведомление в Нацполиции о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.115 УК "Умышленное убийство".