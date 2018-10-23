З Росії в Україну рідня намагалась переправити мертву жінку, видаючи її за живу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Надвечір у пункті пропуску “Гоптівка” на Харківщині рідня намагалася перемістити через кордон з Росії мертву жінку, видаючи її за живу. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Надзвичайно цікава ситуація трапилася надвечір у пункті пропуску "Гоптівка" на Харківщині. Рідня намагалася перемістити через кордон з Росії труп жінки, видаючи її за живу...”, — написав Слободян.
За його словами, близько 17.30 до пункту пропуску Гоптівка, що на Харківщині, на в’їзд в Україну прибув автомобіль Форд російської реєстрації під керуванням громадянина РФ.
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"В якості пасажира в транспортному засобі знаходився громадянин України, син водія. Під час огляду транспортного засобу на задньому сидінні правоохоронці виявили труп жінки, яка була посаджена та пристебнута ременем безпеки як жива людина. Вже потім після виявлення трупа, водій, який виявився чоловіком померлої жінки, надав прикордонникам свідоцтво про смерть від 22 жовтня, видане компетентними органами РФ", - йдеться у повідомленні.
Зі слів правопорушників, вони намагались перемістити на територію України труп своєї родички під виглядом пасажирки з метою поховання у Запорізькій області, зазначив Слободян.
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"Російські правоохоронці, які несуть службу в суміжному Гоптівці пункті пропуску “Нєхотєєвка” в свою чергу, не побачили в переміщенні трупа в такий спосіб нічого надзвичайного, та після проведення всіх контрольних операцій випустили транспортний засіб з території РФ", - додав речник Держприкордонслужби.
Наразі тривають слідчі дії, направлено повідомлення до Нацполіції про вчинення правопорушення, передбачене ст.115 ККУ “Навмисне вбивство”.