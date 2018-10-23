З Росії в Україну рідня намагалась переправити мертву жінку, видаючи її за живу

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Надвечір у пункті пропуску “Гоптівка” на Харківщині рідня намагалася перемістити через кордон з Росії мертву жінку, видаючи її за живу. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.