На Закарпатті прикордонники затримали тютюнових контрабандистів з Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Учора ввечері прикордонники відділення “Велика Паладь” Мукачівського загону (Закарпатська область) затримали двох нелегальних мігрантів, громадян Індії, які намагались незаконно перетнути кордон з товаром. Про це повідомила прес-служба ДПСУ передає УНН.
Як розповіли прикордонники, під час патрулювання прикордонний наряд помітив невідомих осіб, які швидко рухались з дорожніми сумками на плечах у бік держрубежу.
“Законні вимоги військовослужбовців зупинитись та припинити правопорушення зловмисники проігнорували, навіть після попереджувальних пострілів. Невідомі покинули свої ноші та спробували втекти. За 300 метрів від кордону, правоохоронці затримали втікачів, які не мали при собі жодних документів. Зі слів затриманих, вони є громадянами Індії. У покинутих іноземцями сумках знаходилась тисяча пачок сигарет”, — розповіли у ДПСУ.
Іноземців доставили до прикордонного підрозділу з метою проведення фільтраційних заходів та оформлення адмінпротоколів за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Наразі встановлюється коло осіб, які допомагали нелегальним мігрантам в організації незаконних дій. Подальшу долю іноземців визначатиме суд.
Нагадаємо, через україно-румунський кордон контрабандисти намагалися провести 4 тис. пачок сигарет.