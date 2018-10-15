Через україно-румунський кордон контрабандисти намагалися провести 4 тис. пачок сигарет

Вчора, у ході перевірки оперативної інформації, військовослужбовці відділення "Великий Бичків" помітили двох осіб, які рухались у бік кордону з пакунками на плечах. Аби не допустити незаконного перетину кордону, прикордонники негайно розпочали переслідування правопорушників під час якого було здійснено попереджувальні постріли.



Незважаючи на законні вимоги прикордонників, скориставшись значним віддаленням від наряду, контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі. Під час огляду місцевості військовослужбовці виявили 8 ящиків сигарет, в яких знаходилось 1500 пачок марки "Марбле" та 2500 пачок "Джінг Лінг" без акцизних марок.



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Тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу.



Як повідомляв УНН, на пункті пропуску "Порубне" у Чернівецькій області виявили 9 тисяч блоків цигарок без марок акцизного податку України.