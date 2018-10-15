Через украино-румынскую границу контрабандисты пытались провести 4 тыс. пачек сигарет

Вчера, в ходе проверки оперативной информации, военнослужащие отделения "Большой Бычков" заметили двух человек, которые двигались в сторону границы с пакетами на плечах. Чтобы не допустить незаконного пересечения границы, пограничники немедленно начали преследование правонарушителей во время которого было совершено предупредительные выстрелы.



Несмотря на законные требования пограничников, воспользовавшись значительным удалением от наряда, контрабандисты покидали свой груз и обратились в бегство. При осмотре местности военнослужащие обнаружили 8 ящиков сигарет, в которых находилось 1500 пачек марки "Марбл" и 2500 пачек "Джинг Линг" без акцизных марок.



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Табачные изделия доставили в пограничное подразделение.



Как сообщал УНН, в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области обнаружили 9000 блоков сигарет без марок акцизного налога Украины.