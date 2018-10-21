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Прикордонники затримали 9 нелегальних мігрантів на західному кордоні

Прикордонники затримали 9 нелегальних мігрантів на західному кордоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Прикордонники Чопського, Мукачівського, Львівського й Мостиського загонів затримали нелегальних мігрантів з Індії, Палестини, Африки та Марокко. Про це повідомила прес-служба Адміністрації Державної прикордонної служби, передає УНН.

"Шістьох іноземців, які намагались незаконно перетнути державний кордон, затримали учора військовослужбовці Чопського, Львівського й Мостиського загонів", - йдеться у повідомленні відомства.

При цьому у відомстві уточнили, що прикордонники завчасно отримали інформацію про підготовку до незаконного перетину кордону поблизу населеного пункту Гута Ужгородського району. Відтак, вказаний напрямок був посилений додатковими прикордонними нарядами, один з яких і виявив нелегалів. Чотирьох правопорушників затримали після подолання ними загороджувального паркану. Затримані, попередньо громадяни Індії, пояснили, що таким чином у пошуках кращої долі намагалися потрапити до країн ЄС.

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Крім того, прикордонники відділу "Рава-Руська" в ході реалізації отриманої оперативної інформації від дільничного інспектора прикордонної служби про появу на околиці населеного пункту транспортного засобу з невідомими особами, що рухалися в бік державного кордону, затримали двох іноземців. Зі слів правопорушників, вони є громадянами Палестини. За кермом авто знаходився українець.

Ще двох іноземців, які мали намір потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуски, виявили охоронці кордону відділу "Краківець". Громадян Марокко було затримано за 80 метрів від держрубежу. З метою з’ясування всіх обставин правопорушення та притягнення їх до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", усіх незаконних мігрантів доставлено до пунктів тимчасового тримання прикордонних загонів.

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Крім того порушників з Африки, які намагались незаконно потрапити до Угорщини затримали сьогодні вночі прикордонники відділення "Косино" Мукачівського загону спільно з співробітниками Національної поліції. Під час проведення фільтраційних заходів прикордонники з’ясували, що затримані особи, віком 23, 18, та 16 років, на територію України потрапили законим шляхом, але українсько-угорський кордон планували перетнути незаконно поза пунктами пропуску та залишитись в одній з країн ЄС.

Нагадаємо, 4 жовтня у районному суду і місті Живєц в Сілезькому воєводстві почався судовий процес над двома громадянами Польщі, яких звинувачено в організації незаконного перетину польського кордону для понад 1,8 тис. громадян України. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомила у середу, 3 жовтня, речниця коменданта Сілезького відділу Прикордонної служби Катажина Вальчак.

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