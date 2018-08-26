На Закарпатті росіянин намагався переправити до ЄС шістьох мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На Закарпатті правоохоронці затримали автомобіль під керуванням громадянина РФ, який перевозив шістьох незаконних мігрантів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
Як розповіли прикордонники, учора, в рамках спільної спеціальної прикордонної операції “КОРДОН-2018” та цільових профілактичних заходів “Мігрант” на трасі “Київ-Чоп” на околиці населеного пункту Великі Лази, що на Закарпатті, зупинено компактвен “OPEL ZAFIRA” польської реєстрації під керуванням громадянина Російської Федерації, в якому він перевозив 6 осіб, зі слів — громадяни Афганістану, без документів.
Затриманих осіб доставлено до відділу “Ужгород” Чопського загону з метою проведення фільтраційно-перевірочних заходів. Під час проведення співбесіди іноземці повідомили, що планували потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску.
Громадянина РФ затримано в порядку ст. 208 КПК України (Затримання уповноваженою службовою особою) представниками Національної поліції в Закарпатській області.
Нагадаємо, на сьогоднішній день, на російському кордоні перебуває близько 5 тисяч іноземців, які мають “паспорт уболівальника”, та чекають нагоди щоб через Україну проникнути до Європейського Союзу.