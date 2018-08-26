На Закарпатье россиянин пытался переправить в ЕС шестерых мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На Закарпатье правоохранители задержали автомобиль под управлением гражданина РФ, который перевозил шесть незаконных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
Как рассказали пограничники, вчера, в рамках совместной специальной пограничной операции "ГРАНИЦА-2018" и целевых профилактических мероприятий "Мигрант" на трассе "Киев-Чоп" на окраине населенного пункта Великие Лазы, что на Закарпатье, остановлено компактвэн "OPEL ZAFIRA" польской регистрации под управлением гражданина Российской Федерации, в котором он перевозил 6 человек, со слов - граждан Афганистана, без документов.
Задержанных доставили в отдел "Ужгород" Чопского отряда с целью проведения фильтрационно-проверочных мероприятий. При проведении собеседования иностранцы сообщили, что планировали попасть в страны ЕС вне пунктов пропуска.
Гражданина РФ задержан в порядке ст. 208 УПК Украины (Задержание уполномоченным должностным лицом) представителями Национальной полиции в Закарпатской области.
Напомним, на сегодняшний день на российской границе находится около 5000 иностранцев, имеющих "паспорт болельщика", и ждут случая чтобы через Украину проникнуть в Европейский Союз.