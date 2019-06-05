С начала года зафиксировали 30 случаев применения силы к журналистам — НСЖУ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25374 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46591 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64010 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117141 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110196 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136813 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144432 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130050 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130125 просмотра

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С начала года зафиксировали 30 случаев применения силы к журналистам — НСЖУ

С начала года зафиксировали 30 случаев применения силы к журналистам — НСЖУ

Киев  •  УНН

 • 11801 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. С начала 2019 года было зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передает УНН со ссылкой на НСЖУ.

"С начала года зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. В мае сразу два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и Волыни", - говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, что за четыре месяца 2019 года в Украине зафиксировали 23 случая физической агрессии в отношении журналистов.

Также напомним, что по состоянию на конец мая черкасский журналист Вадим Комаров, которого жестоко избили 4 мая, до сих пор находился в коме.

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