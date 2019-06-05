З початку року зафіксували 30 випадків застосування сили до журналістів – НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. З початку 2019 року було зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН з посиланням на НСЖУ.
"Із початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. У травні одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН повідомляв, що за чотири місяці 2019 року в Україні зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів.
Також нагадаємо, що станом на кінець травня черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили 4 травня, досі перебував у комі.