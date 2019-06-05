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З початку року зафіксували 30 випадків застосування сили до журналістів – НСЖУ

З початку року зафіксували 30 випадків застосування сили до журналістів – НСЖУ

Київ • УНН

 • 11811 перегляди

КИЇВ. 5 червня. УНН. З початку 2019 року було зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. Про це свідчать дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН з посиланням на НСЖУ.

"Із початку року зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. У травні одразу два напади на співробітників медіа трапилися в Одесі, а також по одному в Києві, Черкасах, Дніпрі, Херсоні та на Волині", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНН повідомляв, що за чотири місяці 2019 року в Україні зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів.

Також нагадаємо, що станом на кінець травня черкаський журналіст Вадим Комаров, якого жорстоко побили 4 травня, досі перебував у комі.

Українські Національні Новини

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