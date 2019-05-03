З початку року зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ

КИЇВ. 3 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року в Україні зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів. Про це повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України з посиланням на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН.