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З початку року зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ

З початку року зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року в Україні зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів. Про це повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України з посиланням на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН.

"За два перших місяці весни зафіксовано 10 фізичних атак на журналістів: у березні – 8, у квітні – 2 інциденти. Загалом же за 4 місяці 2019-го року зафіксовано 23 випадки застосування сили до журналістів", - йдеться в повідомленні.

У квітні-березні найбільше, 3 атаки, було зафіксовано у Києві та області. Два напади сталися на Волині. На території західної України сталося ще 3 інциденти, а саме на Закарпатті, Буковині та Івано-Франківщині.

Крім того, силу до журналістів застосовували в Одесі та Житомирі – там було зафіксовано по одному нападу у кожному регіоні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року в Україні 86 разів нападали на журналістів

Нагадаємо, у рейтингу міжнародної правозахисна організація "Репортери без кордонів", яка оприлюднила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, Україна посіла 102 місце. Це на одну позначку нижче у порівнянні з торішнім показником.

Як повідомляв УНН, минулого року у світі було вбито 80 журналістів.

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