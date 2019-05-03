З початку року зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів – НСЖУ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. За чотири місяці 2019 року в Україні зафіксували 23 випадки фізичної агресії щодо журналістів. Про це повідомила прес-служба Національної спілки журналістів України з посиланням на дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями, передає УНН.
"За два перших місяці весни зафіксовано 10 фізичних атак на журналістів: у березні – 8, у квітні – 2 інциденти. Загалом же за 4 місяці 2019-го року зафіксовано 23 випадки застосування сили до журналістів", - йдеться в повідомленні.
У квітні-березні найбільше, 3 атаки, було зафіксовано у Києві та області. Два напади сталися на Волині. На території західної України сталося ще 3 інциденти, а саме на Закарпатті, Буковині та Івано-Франківщині.
Крім того, силу до журналістів застосовували в Одесі та Житомирі – там було зафіксовано по одному нападу у кожному регіоні.
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Нагадаємо, у рейтингу міжнародної правозахисна організація "Репортери без кордонів", яка оприлюднила щорічний індекс свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, Україна посіла 102 місце. Це на одну позначку нижче у порівнянні з торішнім показником.
Як повідомляв УНН, минулого року у світі було вбито 80 журналістів.