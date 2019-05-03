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С начала года зафиксировали 23 случая физической агрессии к журналистам – НСЖУ

С начала года зафиксировали 23 случая физической агрессии к журналистам – НСЖУ

Киев  •  УНН

 • 9981 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. За четыре месяца 2019 года в Украине зафиксировали 23 случая физической агрессии в отношении журналистов. Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины со ссылкой на данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов Украины", который НСЖУ проводит совместно с партнерскими общественными организациями, передает УНН.

"За два первых месяца весны зафиксировано 10 физических атак на журналистов: в марте - 8, в апреле - 2 инцидента. Всего же за 4 месяца 2019-го года зафиксировано 23 случая применения силы к журналистам", - говорится в сообщении.

В апреле-марте больше всего, 3 атаки, было зафиксировано в Киеве и области. Два нападения произошли на Волыни. На территории западной Украины произошло еще 3 инциденты, а именно на Закарпатье, Буковине и в Ивано-Франковской области.

Кроме того, силу к журналистам применяли в Одессе и Житомире - там было зафиксировано по одному нападению в каждом регионе.

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Напомним, в рейтинге международной правозащитная организация "Репортеры без границ", которая опубликовала ежегодный индекс свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год, Украина заняла 102 место. Это на одну отметку ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Как сообщал УНН, в прошлом году в мире было убито 80 журналистов.

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