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В 2018 році було вбито 80 журналістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" опублікувала свій щорічний звіт про порушення здійснені по відношенню до журналістів всього світу. Передає УНН з посиланням на Міжнародну правозахисну організацію "Репортери без кордонів".

В 2018 році було вбито 80 журналістів

"2018 рік був особливо смертельним: 80 журналістів загинули під час виконання службових обов'язків (+ 8%). Після трьох років зменшення число убитих професійних журналістів зросла на 15%. 63 вбивства проти 55 в минулому році. У 2018 році більше половини вбитих журналістів були свідомо вбиті", - йдеться у звіті.

Найбільш смертоносною країною для журналістики є Афганістан. Цього року в ній було вбито 15 журналістів,  за нею йдуть Сирія (11) і Мексика (9), країни в світі, які найбільш небезпечні для журналістів.

348 журналісти з усього світу перебувають в ув’язненні. Тільки в п'яти країнах міститься більше половини ув'язнених журналістів: Іран, Саудівська Аравія, Єгипет, Туреччина і Китай. Остання країна залишається найбільшою в'язницею в світі, в якій міститься 60 журналістів, у тому числі непрофесіоналів. Число заручників також збільшилася на 11%.

Українського журналіста (Станіслава Асєєва – ред.) досі утримують у самопроголошеній "Донецькій народній республіці", влада якої звинувачує його у шпигунстві", – йдеться у звіті.

Крістоф Делоєр, генеральний секретар "Репортерів без кордонів" зауважив, що насильство проти журналістів досягло небувалого рівня в цьому році, і зараз ця ситуація критична.

Нагадаємо, У Венесуелі затримали німецького журналіста Біллі Сікса. Журналіст знаходиться під вартою у військовій тюрмі с середини листопада.

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