В 2018 году было убито 80 журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала свой ежегодный отчет о нарушениях совершенных по отношению к журналистам всего мира. Передает УНН со ссылкой на Международную правозащитную организацию "Репортеры без границ".
"2018 год был особенно смертельным, 80 журналистов погибли при исполнении служебных обязанностей (+ 8%). После трех лет упадка число убитых профессиональных журналистов выросло на 15%. 63 убийства против 55 в прошлом году. В 2018 году более половины убитых журналистов были сознательно убиты", - говорится в отчете.
Наиболее смертоносной страной для журналистики является Афганистан. В этом году в ней было убито 15 журналистов, за ней следуют Сирия - 11 и Мексика - 9 - страны в мире, которые наиболее опасные для журналистов.
348 журналистов со всего мира находятся в заключении. Только в пяти странах содержится более половины заключенных журналистов: Иран, Саудовская Аравия, Египет, Турция и Китай. Последняя страна остается самой тюремной в мире, в которой содержится 60 журналистов, в том числе непрофессионалов. Число заложников также увеличилась на 11%.
Украинского журналиста (Станислава Асеева - ред.) до сих пор удерживают в самопровозглашенной "Донецкой народной республике", власти которой обвиняют его в шпионаже", - говорится в отчете.
Кристоф Делоер, генеральный секретарь "Репортеров без границ" отметил, что насилие против журналистов достигло небывалого уровня в этом году, и сейчас эта ситуация критическая.
Напомним, в Венесуэле задержали немецкого журналиста Билли Сикса. Журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября.