У Венесуелі затримали німецького журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Венесуелі затримали німецького журналіста Біллі Сікса. Журналіст знаходиться під вартою у військовій тюрмі с середини листопада. Про це передає УНН з посиланням на DW.
В Міністерстві закордонних справ Німеччини підтвердили арешт німецького репортера Біллі Сікса. Його звинувачують в шпіонажі, ворожнечі та незаконному вторгненню в зону об’єкту під охороною.
МЗС Німеччини уточнило, що посольство Німеччини в Каракасі здійснюють консульську підтримку журналісту.
Сікс співпрацював з правоконсервативним берлінським тижневиком Junge Freiheit, а також з виданням Deutschland-Magazin.
За відомостями неурядової організації "Репортери без кордонів", журналіст перебуває під вартою у військовій в'язниці з середини листопада.
Скоріше за все, Сікс затримали після того, як він в'їхав до Венесуели з території Колумбії. Якщо його визнають винним за всіма трьома статтями, йому може загрожувати до 28 років в'язниці. "Репортери без кордонів" закликали до звільнення журналіста.
Нагадаємо, зранку у середу за в'їзді до окупованого Криму російськими силовиками був затриманий громадянин України, кримськотатарський активіст Едем Бекіров.