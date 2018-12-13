В Венесуэле задержали немецкого журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Венесуэле задержали немецкого журналиста Билли Сикса. Журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.
В Министерстве иностранных дел Германии подтвердили арест немецкого репортера Билли Сикса. Его обвиняют в шпионаже, вражду и незаконное вторжение в зону объекта под охраной.
МИД Германии уточнил, что посольство Германии в Каракасе осуществляют консульскую поддержку журналисту.
Сикс сотрудничал с правоконсервативным берлинским еженедельником Junge Freiheit, а также с изданием Deutschland-Magazin.
По сведениям неправительственной организации "Репортеры без границ", журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября.
Скорее всего, Сикса задержали после того, как он въехал в Венесуэлу с территории Колумбии. Если его признают виновным по всем трем статьям, ему может грозить до 28 лет тюрьмы. "Репортеры без границ" призвали к освобождению журналиста.
Напомним, утром в среду на въезде в оккупированный Крым российскими силовиками был задержан гражданин Украины, крымскотатарский активист Эдем Бекиров.