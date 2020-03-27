С начала года зафиксировано более 1400 подозрений на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала 2020 года поступило 1401 подозрение на коронавирус. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"По состоянию на утро 27 марта 2020 года, в Центр (общественного здоровья - ред) поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1401 сообщение о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 218 человек, за минувшие сутки - 62 человека.