З початку року зафіксовано понад 1400 підозр на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку 2020 року надійшло 1 401 підозра на коронавірус. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на ранок 27 березня 2020 року, до Центру (громадського здоров'я - ред) надійшло 277 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1401 повідомлення про підозру на COVID-19", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні на коронавірусну інфекцію COVID-19 захворіло 218 людей, за минулу добу - 62 особи.