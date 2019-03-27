С начала года в Украине осудили 74 коррупционеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала текущего года в Украине 74 человека получили приговор суда по делам о взяточничестве и других коррупционных преступлений. Об этом свидетельствуют данные, приведенные на сайте Генеральной прокуратуры, передает УНН.
По данным ГПУ, всего с начала текущего года органы прокуратуры учли 2739 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений. 707 таких дел уже направлены в суд.
При этом, как отметили в Генпрокуратуре, 74 человека с начала года уже осуждены за взяточничество и другие коррупционные преступления.
Напомним, в Винницкой области мэру Могилев-Подольский вручили подозрение в получении взятки.
На взяточничестве разоблачен врач "Одесской учреждения исполнения наказаний".
В суд направили обвинительное заключение в отношении четырех должностных лиц КП "Киевтранспарксервис", подозреваемых в организации схемы системного вымогательства и получения взятки.