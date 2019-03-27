С начала года в Украине осудили 74 коррупционеров

По данным ГПУ, всего с начала текущего года органы прокуратуры учли 2739 фактов взяточничества и других коррупционных преступлений. 707 таких дел уже направлены в суд.



При этом, как отметили в Генпрокуратуре, 74 человека с начала года уже осуждены за взяточничество и другие коррупционные преступления.



Напомним, в Винницкой области мэру Могилев-Подольский вручили подозрение в получении взятки.



На взяточничестве разоблачен врач "Одесской учреждения исполнения наказаний".



В суд направили обвинительное заключение в отношении четырех должностных лиц КП "Киевтранспарксервис", подозреваемых в организации схемы системного вымогательства и получения взятки.



