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З початку року в Україні засудили 74 корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку поточного року в Україні 74 особи отримали вирок суду по справах щодо хабарництва й інших корупційних злочинів. Про це свідчать дані, наведені на сайті Генеральної прокуратури, передає УНН.

З початку року в Україні засудили 74 корупціонерів

За даними ГПУ, усього з початку поточного року органи прокуратури облікували 2739 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів. 707 таких справ уже скеровані до суду.

При цьому, як зазначили в Генпрокуратурі, 74 особи з початку року вже засуджені за хабарництво й інші корупційні злочини.

Нагадаємо, у Вінницькій області меру Могилів-Подільська вручили підозру в отриманні хабара.

На хабарництві викрито лікаря "Одеської установи виконання покарань".

До суду направили обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб КП "Київтранспарксервіс", підозрюваних в організації схеми системного вимагання та отримання хабара.

Українські Національні Новини

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