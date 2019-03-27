З початку року в Україні засудили 74 корупціонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. З початку поточного року в Україні 74 особи отримали вирок суду по справах щодо хабарництва й інших корупційних злочинів. Про це свідчать дані, наведені на сайті Генеральної прокуратури, передає УНН.
За даними ГПУ, усього з початку поточного року органи прокуратури облікували 2739 фактів хабарництва та інших корупційних злочинів. 707 таких справ уже скеровані до суду.
При цьому, як зазначили в Генпрокуратурі, 74 особи з початку року вже засуджені за хабарництво й інші корупційні злочини.
Нагадаємо, у Вінницькій області меру Могилів-Подільська вручили підозру в отриманні хабара.
На хабарництві викрито лікаря "Одеської установи виконання покарань".
До суду направили обвинувальний акт стосовно чотирьох посадових осіб КП "Київтранспарксервіс", підозрюваних в організації схеми системного вимагання та отримання хабара.