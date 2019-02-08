На Вінничині меру вручили підозру у хабарництві

"Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - написав він.



Луценко проінформував, що хабар за 3 тис. квадратних метрів землі склав 15 тисяч доларів.



Як повідомляв УНН, ректор Донецького медуніверситету "погорів" на хабарах.



Раніше, прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області затримали за вимагання хабара.