На Вінничині меру вручили підозру у хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Вінницькій області меру Могилів-Подільська вручили підозру у хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Луценко, передає УНН.
"Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - написав він.
Луценко проінформував, що хабар за 3 тис. квадратних метрів землі склав 15 тисяч доларів.
Як повідомляв УНН, ректор Донецького медуніверситету "погорів" на хабарах.
Раніше, прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області затримали за вимагання хабара.