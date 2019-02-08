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На Вінничині меру вручили підозру у хабарництві

На Вінничині меру вручили підозру у хабарництві

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Вінницькій області меру Могилів-Подільська вручили підозру у хабарі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генпрокурор Луценко, передає УНН.

"Вінницька прокуратура вручила міському голові Могилів-Подільська підозру про отримання від забудовника неправомірної вигоди у змові з начальником земельного відділу міськради", - написав він.

Луценко проінформував, що хабар за 3 тис. квадратних метрів землі склав 15 тисяч доларів.

Як повідомляв УНН, ректор Донецького медуніверситету "погорів" на хабарах

Раніше, прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області затримали за вимагання хабара.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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