На хабарі спіймали сумського прокурора

"Затримано прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області, який за пособництва адвоката Ради адвокатів Сумської області вимагав та отримав від обвинуваченого в кримінальному провадженні грошові кошти на суму 3500 доларів США за сприяння у призначенні останньому покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 та ч.1 ст. 367 КК України не пов'язаного з реальним позбавленням волі", - йдеться в повідомленні.

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Тривають обшуки в приміщенні адвокатського об'єднання та за місцем роботи прокурора, а також проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, керівника та заступника прокурора Фастівської місцевої прокуратури запідозрили у хабарі.