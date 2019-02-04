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На хабарі спіймали сумського прокурора

На хабарі спіймали сумського прокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області затримали за вимагання хабара. Про це повідомила прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, передає УНН.

"Затримано прокурора Сумської місцевої прокуратури Сумської області, який за пособництва адвоката Ради адвокатів Сумської області вимагав та отримав від обвинуваченого в кримінальному провадженні грошові кошти на суму 3500 доларів США за сприяння у призначенні останньому покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 191 та ч.1 ст. 367 КК України не пов'язаного з реальним позбавленням волі", - йдеться в повідомленні.

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Тривають обшуки в приміщенні адвокатського об'єднання та за місцем роботи прокурора, а також проводяться першочергові слідчі дії.

Як повідомляв УНН, керівника та заступника прокурора Фастівської місцевої прокуратури запідозрили у хабарі.

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