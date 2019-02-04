На взятке поймали сумского прокурора

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74689 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100600 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135186 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133783 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131371 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125878 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163182 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117903 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141492 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145325 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На взятке поймали сумского прокурора

На взятке поймали сумского прокурора

Киев  •  УНН

 • 14703 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области задержали за вымогательство взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.

"Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 долларов США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.

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Продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора, а также проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, руководителя и заместителя прокурора Фастовской местной прокуратуры заподозрили во взятке.

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