На взятке поймали сумского прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области задержали за вымогательство взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Задержан прокурор Сумской местной прокуратуры Сумской области, который при пособничестве адвоката Совета адвокатов Сумской области требовал и получил от обвиняемого в уголовном производстве денежные средства на сумму 3500 долларов США за содействие в назначении последнему наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 191 и ч.1 ст. 367 УК Украины не связанного с реальным лишением свободы", - говорится в сообщении.
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Продолжаются обыски в помещении адвокатского объединения и по месту работы прокурора, а также проводятся первоочередные следственные действия.
Как сообщал УНН, руководителя и заместителя прокурора Фастовской местной прокуратуры заподозрили во взятке.