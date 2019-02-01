Українець відсидить півроку в польській в'язниці за 10 євро хабаря
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Громадянин України намагався дати польскому прикордоннику 10 євро хабаря, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху на пункті пропуску в Медиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
"Працівники Прикордонної служби побачили транспортний засіб, що всупереч знакам повернув у напрямку пункту пропуску, рухаючись зустрічною смугою. Під час виписування штрафу у розмірі 300 злотих (70 євро) за порушення правил дорожнього руху, 51-річний громадянин України хотів переконати прикордонників відступити від своїх обов’язків, намагаючись дати їм 10 євро", - заявили у прикордонній службі Польщі.
Українця затримали, він погодився добровільно понести покарання у вигляді 6 місяців позбавлення волі із випробувальним терміном два роки.
Нагадаємо, у січні українця засудили до року позбавлення волі умовно за спробу дати польським прикордонникам 20 євро хабаря.
У лютому іншого українця засудили до 4 місяців позбавлення волі за хабар такого ж розміру.