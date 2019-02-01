Украинец отсидит полгода в польской тюрьме за 10 евро взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Гражданин Украины пытался дать польскому пограничнику 10 евро взятки, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения в пункте пропуска в Медыке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Работники Пограничной службы увидели транспортное средство, которое вопреки знакам повернуло в направлении пункта пропуска, двигаясь по встречной полосе. При выписке штрафа в размере 300 злотых (70 евро) за нарушение правил дорожного движения, 51-летний гражданин Украины хотел убедить пограничников отступить от своих обязанностей, пытаясь дать им 10 евро", - заявили в пограничной службе Польши.
Украинца задержали, он согласился добровольно понести наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года.
Напомним, в январе украинца приговорили к году лишения свободы условно за попытку дать польским пограничникам 20 евро взятки.
В феврале другого украинца приговорили к 4 месяцам лишения свободы за взятку такого же размера.