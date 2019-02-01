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Українця засудили за хабар у 20 євро польскому прикордоннику

Українця засудили за хабар у 20 євро польскому прикордоннику

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Громадянин України намагався дати польскому прикордоннику 20 євро хабаря, аби уникнути штрафу за перевантаження мікроавтобуса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

Прикордонники Бескидського відділу виявили перевантаження мікроавтобусу українця, який в'їжджав до Польщі. Згідно з процедурою він мав сплатити штраф у розмірі 46 євро та залишити свій транспорт до певного часу.

38-річний водій, аби уникнути штрафу та загубленого часу, запропонував прикордонникам 20 євро, але вони відмовились.

Тепер чоловікові доведеться просидіти у польській в'язниці 4 місяці та пройти рік випробувального терміну.

Нагадаємо, у січні іншого українця засудили до року позбавлення волі умовно за спробу дати польським прикордонникам 20 євро хабаря

Українські Національні Новини

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