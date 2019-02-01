Украинца осудили за взятку в 20 евро польскому пограничнику
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Гражданин Украины пытался дать польскому пограничнику 20 евро взятки, чтобы избежать штраф за перегрузки микроавтобуса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Пограничники Бескидского отдела обнаружили перегрузку микроавтобуса украинца, который въезжал в Польшу. Согласно процедуре он должен был уплатить штраф в размере 46 евро и оставить свой транспорт до определенного времени.
38-летний водитель, чтобы избежать штрафа и потерянного времени, предложил пограничникам 20 евро, но они отказались.
Теперь мужчине придется просидеть в польской тюрьме 4 месяца и пройти год испытательного срока.
Напомним, в январе другого украинца приговорили к году лишения свободы условно за попытку дать польским пограничникам 20 евро взятки.