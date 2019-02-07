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Ректор Донецького медуніверситету "погорів" на хабарах

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На систематичному отриманні хабарів викрили посадовців Донецького Національного медуніверситету. Ректору оголошено про підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації СБУ.

“Співробітники спецслужби встановили, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситет”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували у 2018 році факти отримання одним із керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки “BMW” загальною вартістю понад 100 тис. дол. за невтручання у прийом студентів.

Під час санкціонованих слідчих дій у Краматорську та Кропивницькому, де розташовані філії медуніверситету, співробітники СБУ виявили автомобілі, на які вже накладено арешт.

Наразі ректору Донецького Національного медичного університету оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 (Отримання хабара) ККУ, представнику приватного товариства ‒ за ч. 1 ст. 369 (Давання хабара) ККУ. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, що задіяні у протиправному механізмі.

Як повідомляв УНН, заступника директора держпідприємства затримали на хабарі 190 тис. грн.

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