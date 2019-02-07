Ректор Донецького медуніверситету "погорів" на хабарах

“Співробітники спецслужби встановили, що чиновники систематично вимагали неправомірну вигоду від представників комерційних структур, які спеціалізуються на підборі та подальшому оформленні іноземних студентів до українських вишів. У разі відмови зловмисники погрожували створити штучні перешкоди при оформленні іноземних абітурієнтів у медуніверситет”, — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці задокументували у 2018 році факти отримання одним із керівників університету від представника комерційної структури двох елітних автомобілів марки “BMW” загальною вартістю понад 100 тис. дол. за невтручання у прийом студентів.

Під час санкціонованих слідчих дій у Краматорську та Кропивницькому, де розташовані філії медуніверситету, співробітники СБУ виявили автомобілі, на які вже накладено арешт.

Наразі ректору Донецького Національного медичного університету оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 (Отримання хабара) ККУ, представнику приватного товариства ‒ за ч. 1 ст. 369 (Давання хабара) ККУ. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, що задіяні у протиправному механізмі.

Як повідомляв УНН, заступника директора держпідприємства затримали на хабарі 190 тис. грн.