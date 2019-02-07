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Ректор Донецкого медуниверситета "погорел" на взятках

Ректор Донецкого медуниверситета "погорел" на взятках

Киев  •  УНН

 • 14821 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. На систематическом получении взяток разоблачили должностных лиц Донецкого Национального медуниверситета. Ректору объявлено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации СБУ.

"Сотрудники спецслужбы установили, что чиновники систематически требовали неправомерную выгоду от представителей коммерческих структур, специализирующихся на подборе и последующем оформлении иностранных студентов в украинские вузы. В случае отказа злоумышленники угрожали создать искусственные препятствия при оформлении иностранных абитуриентов в медуниверситет", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали в 2018 году факты получения одним из руководителей университета от представителя коммерческой структуры двух элитных автомобилей марки "BMW" общей стоимостью более 100 тыс. долл. за невмешательство в прием студентов.

Во время санкционированных следственных действий в Краматорске и Кропивницком, где расположены филиалы медуниверситета, сотрудники СБУ обнаружили автомобили, на которые уже наложен арест.

Сейчас ректору Донецкого Национального медицинского университета объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 368 (Получение взятки) УК, представителю частного общества - по ч. 1 ст. 369 (Дача взятки) УК. Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме.

Как сообщал УНН, заместителя директора госпредприятия поймали на взятке 190 тыс. грн.

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