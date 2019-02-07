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Заступника директора держпідприємства затримали на хабарі 190 тис. грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Києві затримано на вимаганні хабара у сумі 190 тис. грн заступника директора Державного підприємства "Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів". Про це повідомляє прокуратура міста Києва на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Вказані кошти чиновниця вимагала за вирішення питання щодо прискорення проведення цією установою експертного дослідження щодо якості виконаних будівельних робіт, призначеного слідчим столичної поліції", - йдеться у повідомленні.

6 лютого під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 150 тис. грн посадову особу затримано за місцем роботи.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру за ч.3 ст. 368 КК України "Одержання неправомірної вигоди службовою особою".

Нагадаємо, у Києві на хабарі у 15 тисяч гривень викрили одного із керівників Філії "Логістик-Центр" Концерну "Техвоєнсервіс" Міністерства оборони України.

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