На хабарі спіймали керівника однієї з господарських структур Міноборони

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КИЇВ. 5 лютого УНН. У Києві на хабарі у 15 тисяч гривень викрили одного із керівників Філії "Логістик-Центр" Концерну "Техвоєнсервіс" Міністерства оборони України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

"Оперативники спецслужби встановили, що заступник директора вимагав від комерційної структури щомісячну "данину" у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень за укладання договору оренди та не перешкоджання підприємцю у господарській діяльності", - йдеться в повідомленні.

На отриманні другого щомісячного "платежу" його було затримано.

"Співробітники СБ України задокументували отримання посадовцем першого "траншу" неправомірної вигоди та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Києві під час одержання другого щомісячного "платежу", - зазначено у відомстві.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі чиновнику готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину та клопотання до суду про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, т. в. о. начальника одного з територіальних відділів Нацполіції Києва викрили на отриманні хабара.

Українські Національні Новини

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