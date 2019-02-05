На хабарі спіймали керівника однієї з господарських структур Міноборони

"Оперативники спецслужби встановили, що заступник директора вимагав від комерційної структури щомісячну "данину" у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень за укладання договору оренди та не перешкоджання підприємцю у господарській діяльності", - йдеться в повідомленні.

На отриманні другого щомісячного "платежу" його було затримано.

"Співробітники СБ України задокументували отримання посадовцем першого "траншу" неправомірної вигоди та затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Києві під час одержання другого щомісячного "платежу", - зазначено у відомстві.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі чиновнику готується повідомлення про підозру в скоєнні злочину та клопотання до суду про обрання щодо затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНН, т. в. о. начальника одного з територіальних відділів Нацполіції Києва викрили на отриманні хабара.