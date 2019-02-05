На взятке поймали руководителя одной из хозяйственных структур Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля УНН. В Киеве на взятке в 15 тысяч гривен разоблачили одного из руководителей филиала "Логистик-Центр" Концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель директора требовал от коммерческой структуры ежемесячную "дань" в размере пятнадцать тысяч гривен за заключение договора аренды и не препятствование предпринимателю в хозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
На получении второго ежемесячного "платежа" он был задержан.
"Сотрудники СБ Украины задокументировали получение должностным лицом первого "транша" неправомерной выгоды и задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Киеве во время получения второго ежемесячного "платежа", - говорится в ведомстве.
По данному факту открыли уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас чиновнику готовится сообщение о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
Как сообщал УНН, в. и. о. начальника одного из территориальных отделов Нацполиции Киева разоблачили при получении взятки.