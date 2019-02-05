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Керівник одного з територіальних відділів Нацполіції Києва вимагав хабар за розслідування справи

Керівник одного з територіальних відділів Нацполіції Києва вимагав хабар за розслідування справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Співробітники СБУ викрили на отриманні хабара т. в. о. начальника одного з територіальних відділів Нацполіції Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 34 тис. дол. від місцевого приватного підприємця, який повідомив про крадіжку грошей. За вказану суму посадовець погодився розслідувати справу.

"Слідством встановлено, що у січні поточного року до районного управління поліції звернувся громадянин із заявою про вчинення відносно нього розбійного нападу та заволодіння грошовими коштами у сумі 67 000 доларів CША. Однак замість того, щоб розпочати досудове слідство, т.в.о. начальника відділення почав вимагати у заявника 34 тис. доларів США за внесення вказаних відомостей до ЄРДР, використовуючи при цьому погрози та залякування", - додали у прокуратурі Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після отримання 15 тис. дол.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання хабара), вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, поліцейського запідозрили у заволодінні "євробляхою"

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