Керівник одного з територіальних відділів Нацполіції Києва вимагав хабар за розслідування справи

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 34 тис. дол. від місцевого приватного підприємця, який повідомив про крадіжку грошей. За вказану суму посадовець погодився розслідувати справу.



"Слідством встановлено, що у січні поточного року до районного управління поліції звернувся громадянин із заявою про вчинення відносно нього розбійного нападу та заволодіння грошовими коштами у сумі 67 000 доларів CША. Однак замість того, щоб розпочати досудове слідство, т.в.о. начальника відділення почав вимагати у заявника 34 тис. доларів США за внесення вказаних відомостей до ЄРДР, використовуючи при цьому погрози та залякування", - додали у прокуратурі Києва.



Правоохоронці затримали зловмисника на робочому місці після отримання 15 тис. дол.



У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 ККУ (Одержання хабара), вирішується питання щодо оголошення поліцейському про підозру в скоєнні злочину. Тривають невідкладні слідчі дії.



Як повідомляв УНН, поліцейського запідозрили у заволодінні "євробляхою".