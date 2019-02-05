Руководитель одного из территориальных отделов Нацполиции Киева требовал взятку за расследование дела

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 34 тыс. долл. от местного предпринимателя, который сообщил о краже денег. За указанную сумму чиновник согласился расследовать дело.



"Следствием установлено, что в январе текущего года в районное управление полиции обратился гражданин с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения и завладения денежными средствами в сумме 67 000 долларов CША. Однако вместо того, чтобы начать досудебное следствие, и.о. начальника отделение потребовал у заявителя 34 тыс. долларов США за внесение указанных сведений в ЕРДР, используя при этом угрозы и запугивания", - добавили в прокуратуре Киева.



Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения 15 тыс. долл.



В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки), решается вопрос об объявлении полицейскому о подозрении в совершении преступления. Продолжаются неотложные следственные действия.



Как сообщал УНН, полицейского заподозрили в завладении "евробляхой".