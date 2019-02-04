Поліцейського запідозрили у заволодінні "євробляхою"

"За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру інспектору сектору реагування патрульної поліції №2 Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, тобто у незаконному заволодінні транспортним засобом за попередньою змовою групою осіб", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у червні минулого року до Бориспільського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Мала Олександрівка, поблизу садівницького товариства "Янтар", декілька днів перебуває автомобіль Ford Fusion з номерами Литовської Республіки. З’ясувалося, що цей автомобіль перебуває на балансі одного із литовських підприємств.

"Прибувши на виклик, вказаний працівник поліції разом зі своїм колегою побачили, що в салоні автомобіля знаходяться ключі для запуску двигуна, тоді ж домовились про його незаконне заволодіння, заздалегідь обговоривши та визначивши місце зберігання транспортного засобу та спосіб його переміщення. Після цього, склали відповідні документи про те, що виклик на лінію "102" не підтвердився", - повідомили у відомстві.

Слідство встановило, що після заволодіння автомобілем його продали третім особам.

"На даний час, органом досудового розслідування перевіряється можлива причетність до вчинення даного кримінального правопорушення інших осіб, у тому числі працівників поліції", - зазначили у прокуратурі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, шахрай видурив понад 11 тисяч гривень за розмитнення автомобіля на єврономерах.