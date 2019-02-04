Полицейского заподозрили в завладении "евробляхой"

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КИЕВ. 4 февраля. УНН. Работнику полиции сообщили о подозрении в незаконном завладении автомобилем на иностранной регистрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области сообщено о подозрении инспектору сектора реагирования патрульной полиции №2 Бориспольского отдела полиции ГУ НП в Киевской области, в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 289 УК Украины, то есть в незаконном завладении транспортным средством по предварительному сговору группой человек", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне прошлого года в Бориспольский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Малая Александровка, вблизи садоводческого общества "Янтарь", несколько дней находится автомобиль Ford Fusion с номерами Литовской Республики. Выяснилось, что этот автомобиль находится на балансе одного из литовских предприятий.

"Прибыв на вызов, указанный работник полиции вместе со своим коллегой увидели, что в салоне автомобиля находятся ключи для запуска двигателя, тогда же договорились о его незаконном завладении, заранее обсудив и определив место хранения транспортного средства и способ его перемещения. После этого, составили соответствующие документы о том, что вызов на линию "102" не подтвердился", - сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что после завладения автомобилем его продали третьим лицам.

"В настоящее время, органом предварительного расследования проверяется возможная причастность к совершению данного уголовного преступления других лиц, в том числе сотрудников полиции", - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, мошенник выманил более 11 тысяч гривен за растаможку автомобиля на еврономерах.

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