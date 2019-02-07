Заместителя директора госпредприятия поймали на взятке 190 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Киеве задержан на вымогательстве взятки в сумме 190 тыс. грн заместитель директора Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий". Об этом сообщает прокуратура города Киева на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Указанные средства чиновница требовала за решение вопроса по ускорению проведения этой организацией экспертного исследования по качеству выполненных строительных работ, назначенного следователем столичной полиции", - говорится в сообщении.
6 февраля во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. грн должностное лицо задержано по месту работы.
Решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины "Получение неправомерной выгоды должностным лицом".
Напомним, в Киеве на взятке в 15 тысяч гривен разоблачили одного из руководителей филиала "Логистик-Центр" Концерна "Техвоенсервис" Министерства обороны Украины.