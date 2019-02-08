В Винницкой области мэру вручили подозрение во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Винницкой области мэру Могилев-Подольска вручили подозрение во взятке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Луценко, передает УНН.
"Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольска подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал он.
Луценко проинформировал, что взятку за 3 тыс. квадратных метров земли составил 15 000 долларов.
Как сообщал УНН, ректор Донецкого медуниверситета "погорел" на взятках .
Ранее, прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области задержали за вымогательство взятки.