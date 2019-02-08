В Винницкой области мэру вручили подозрение во взяточничестве

"Винницкая прокуратура вручила мэру Могилев-Подольска подозрение о получении от застройщика неправомерной выгоды в сговоре с начальником земельного отдела горсовета", - написал он.



Луценко проинформировал, что взятку за 3 тыс. квадратных метров земли составил 15 000 долларов.



Как сообщал УНН, ректор Донецкого медуниверситета "погорел" на взятках .



Ранее, прокурора Сумской местной прокуратуры Сумской области задержали за вымогательство взятки.