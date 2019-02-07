Лікаря однієї з одеських в'язниць викрито у хабарництві

"Встановлено, що за надання засудженій громадянці Д. довідки про наявні у неї захворювання, що може стати підставою для зміни умов її утримання та місця перебування, медик вимагав від громадянина Б. неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США", - йдеться у повідомленні.

6 лютого лікаря, який перебуваючи у власному авто, одержав вказану суму хабаря, затримано правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України. Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Військовою прокуратурою затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві затримано на вимаганні хабара у сумі 190 тис. грн заступника директора Державного підприємства "Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів і виробів".



