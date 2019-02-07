Врача одной из одесских тюрем разоблачили на взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. На взяточничестве разоблачен врач "Одесского учреждения исполнения наказаний". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.
"Установлено, что за предоставление осужденной гражданке Д. справки об имеющихся у нее заболевания, которое может стать основанием для изменения условий ее содержания и места пребывания, медик требовал от гражданина Б. неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США", - говорится в сообщении.
6 февраля врач, находясь в собственном авто, получил указанную сумму взятки, задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Военной прокуратурой задержанному планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киеве задержан на вымогательстве взятки в сумме 190 тыс. грн заместитель директора Государственного предприятия "Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт строительных материалов и изделий".