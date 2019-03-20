Чотирьох посадовців "Київтранспарксервіс" судитимуть за системне хабарництво

"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва завершено розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 4 службових осіб Комунального підприємства "Київтранспарксервіс", які у складі злочинної групи організували схему системного вимагання та отримання від підприємців неправомірної вигоди за розміщення паркувальних майданчиків", - йдеться в повідомленні.

Злочинну групу викрили у листопаді минулого року, уточнили в прокуратурі.

За даними слідства, організатором злочинного угруповання виявився головний спеціаліст відділу організації роботи відведених паркувальних майданчиків КП "Київтранспарксервіс". Він залучив до корупційної схеми ще двох начальників відділів та головного спеціаліста "Київтранспарксервіс".

"За оформлення документів та укладання договору на розміщення одного паркувального майданчику учасники злочинної групи вимагали від підприємців від 500 до 700 доларів США", - розповіли у відомстві.

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9 листопада минулого року під час отримання другої частини хабара в сумі 33 600 грн затримали головного спеціаліста відділу КП "Київтранспарксервіс".

Потім у порядку ст. 208 КПК України затримали ще трьох учасників злочинної групи, у тому числі й організатора.

"Одного з фігурантів затримали в столичному аеропорту після повернення з закордонної поїздки, інших - на території столиці", - додали у прокуратурі.

Наразі обвинувальний акт стосовно посадових осіб КП "Київтранспарксервіс" за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України скерували до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, двоє співробітників поліції, які є братами, погоріли на хабарі.